بالصور| أحمد السقا: محمد العدل صاحب فضل عليّ.. وأعتبره رمسيس نجيب الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

رحب الفنان أحمد السقا بالمنتج محمد العدل، الذي كان حاضرا في مؤتمر صحفي ضمن برنامج تكريم الأول، في مهرجان الجونة، وأكد أنه صاحب فضل في النقلة التي حدثت في السينما.

وتابع السقا "دكتور محمد العدل صاحب الفضل في النقلة التي حدثت في السينما ووجود جيل كامل، كان حاضر بفلوسه وحاجات كتير عشان نعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية، تبنانا كلنا وكل فيلم كان حريص يخرج منه نجم، بعد ما عملنا همام في امستردام قالي انا بحضرك".

وأضاف "هو صاحب فضل عليا وعلى هنيدي وهاني رمزي، وأعتبره رمسيس نجيب الثاني".

يُذكر أن رمسيس نجيب هو أحد أشهر المنتجين في فترة السينما الذهبية، ولُقب بصانع النجوم.

السقا تم تكريمه أمس من مهرجان الجونة السينمائي، وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

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