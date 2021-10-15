سيف نبيل يشوق متابعيه لطرح أغنيته الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نشر الفنان العراقي سيف نبيل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، كشف من خلاله طرحه أغنيته الجديدة وتحمل عنوان عالمية، عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

وشوق المتابعين للأغنية بنشره Teaser وعلق: “حصرياً اغنية عالميه، اسمعوها كاملة على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

وصور سيف الأغنية كفيديو كليب مع المخرج اللبناني دان حداد، من كلمات محمد الواصف وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر الصباغ.

ويقول مطلع الأغنية: “جروحي بعدك اني صارت عالميه

بس اذيه

بالفرقه ما ظل شي حبيبي صاحي بيه

ماكو منك

بعالمي ما شفت صدقني منك

وينه حضنك

اني ما محتمل فراقي عنك”.