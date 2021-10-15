شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغنياته "ببتدى من الزيرو" من ألبوم "عيشنى"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم ​عمرو دياب​ برومو أغنيته الجديدة "ببتدي م الزيرو" استعداداً لطرحها خلال الفترة القادمة، من ألبومه الجديد "عيشني"، وذلك عبر حسابه على موقع "انستجرام"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.



عمرو دياب

وكان الهضبة عمرو دياب، طرح منذ أيام أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت الحظ"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومازال النجم عمرو دياب يعمل على أغانى ألبومه الجديد بعنوان "عيشنى"، المقرر طرحه كاملا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد يومياً لمدة 18 ساعة من أجل الانتهاء من أغانى الألبوم الذى يعد مفاجأة كبيرة للجمهور من خلال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى.

يذكرأن الهضبة طرح مؤخرًا أغنيته "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور، وتصدرت الأغنية تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر فور طرحها، كما تصدر برومو الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب .

وكان قد حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، الـ60، حيث احتفل بعيد ميلاده مع جمهوره، وفى هذا الصدد، نشر الفنان أكرم حسنى صورة له مع الهضبة، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا هضبة"، بالاضافة إلى الفنان أحمد حلمى وغيرهم من الفنانين.