شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا فى ندوة تكريمه بالجونة مازحا: معنديش 10 سم فى جسمي سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد السقا، خلال ندوة تكريمه، إنه عندما بدأ العمل لم يكن لديه دراية بالأكشن ولكن عندما أصبح الأكشن علامة مميزة له درس الأمر.

وأضاف السقا، أنه لم يلوم نفسه إلا مرة واحدة، في تصوير فيلم "الجزيرة"، عندما كان يقفز من مكروباص لآخر ثم لسيارة نصف نقل، موضحاً أن المخرج شريف عرفة كان رافض ولكنه اقنعه، مازحا الحضور، "معنديش 10 سم في جسمي سليم".

وكشف السقا أنه تعرض لكسر في الفقرة العنقية السادسة، بسبب أن سائق النصف نقل زاد من سرعته قليلا، وكان من المفترض عليه أن يقول ستوب، ولكنه شعر أنه قادر علي أن يصور المشهد بالسرعة الجديدة للسيارة النصف نقل ولكن لم يوفق وهي غلطة يتحملها هو.

وقال النجم أحمد السقا، إن متعته الوحيدة هي الوقوف امام الكاميرا، مؤكدا أنه يشعر بأنه يذهب للعب، لأنه انعم الله عليه بالعمل في شئ محبب له.

وأضاف أحمد السقا أنه خريج من معهد فنون مسرحية وكان الأول علي الدفعة لمدة اربع سنوات، مؤكدا أنه دارس الإخراج.

كما أشار السقا إلى أن الكاميرا تصور القلوب وليس الوشوش، وممثل الأكشن لازم يكون قلبه جامد ويحافظ علي عوامل الأمان، موضحا أنه تعرف علي اندرو ماكنزي وكون فريق مصري للاكشن.

من جانبه قال المنتج محمد العدل، إنه يشعر بالرعب ولديه خلاف مع احمد السقا لأنه يرفض العمل مع دوبلير ويفضل العمل بنفسه منذ فيلم مافيا، معبرا عن سعادته بتكريم السقا ومعتبره تكريم له وللجيل بالكامل.

واعلن النجم أحمد السقا عن تعاقده على المشاركة فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" فى رمضان المقبل بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز.