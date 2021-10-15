شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: أصبح من السهل أن تصبح معروفًا والفنان فى ضغوطات طوال الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم أحمد السقا على الضغوطات التى يواجهها الفنان بعد ظهور السوشيال ميديا وانتشارها بكثافة مع العمل والتصوير والتحضير والشائعات، وقال: الفنان عنده ضغط ولكن ضغط ايجابى من تقديم أفلام جيدة، مع متابعة السوشيال ميديا والرد على الشائعات وارضاء كافة الجمهور، وذلك ضغط ايجابى للواحد انه يعرف يتعامل معاه هيفرح مش هيتعب".

وأشار السقا خلال المؤتمر الصحفى، المقام على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى أنه فى الوقت الحالى من السهل ان تكون مشهور ومعروف للناس بعد السوشيال ميديا يوتيوب وتيك توك وغيرها، فنجومنا زمان كان وسيلة المتعة بالنسبة لهم المسرح والسينما والتليفزيون ولكن بعد ظهور المنصات والسوشيال ميديا والموبايلات، أصبح المسرح فى حالة ثبات للى وصله مفيش تطوير، والمسلسلات أكثر، فالماضى كان المسلسل 15 حلقة وسباعيات والتى عادت حالياً على المنصات".

وكرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائى أحمد السقا فى حفل الافتتاح أمس الخميس، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، وقدمت الجائزة للسقا على خشبة مسرح الحفل.

وبعد تسلم أحمد السقا تكريمه أهدى جائزته لعدد من الاشخاص المؤثرين في حياته، و قال:" لأحب التوجه بالشكر لإدارة المهرجان علي تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، اود ان احكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة مني زكي، حدوته مجموعة أصحاب كانوا بيحبوا السينما، ويحلموا يشاركوا فيها وأقصي طموحهم يقدموا مشهد أو اتنين، حتي جاء فيلم "اسماعلية رايح جاي"، الذي أحدث طفرة في المعدات و الايرادات، وربنا وفقني اني أكون جزء من تلك الطفرة.

وأضاف قائلا: "أهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم الاول لاثنين عاشا مع بعض ونجحا مع بعض، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والاهداء الثاني لرجل أنجب 3 رجال وما حدث (يقصد الحريق) كان أكبر دليل وهو المهندس انسي ساويرس، والاهداء الثالث لابي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته في المستشفي، وسالني انت بيسموك نجم ليه فقلت له علشان بيلمع في السما فقال لي: "خد كل حاجه من النجم الا البعد"، الاهداء الرابع لزوجتي ام اولادي مها الصغير، والاهداء الاخير لأمي السيدة نادية السروجي".