أديل تكسر الأرقام القياسية.. Easy On Me!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في غضون ست ساعات فقط، كسرت أغنية أديل الجديدة حاجز الـ 11 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على يوتيوب.

تحت عنوان Easy on Me، أفرجت النجمة البريطانية الشابة عن أول أعمال ألبومها الرابع «30»، المقرّر إصداره في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

يأتي هذا العمل الذي طال انتظاره ليروي عطش جمهور استمرّ ست سنوات، فيما يعكس «الاضطراب الداخلي» الذي عانت منه المغنية البالغة 33 عاماً والمتحدّة من توتنهام بعد طلاقها من سايمون كونيكي في عام 2019.

أما النسخة المصوّرة من الأغنية، فجاءت أشبه بتحية لأغنية أديل الشهيرة «هيللو» التي أبصرت النور في عام 2015، وهي إحدى أكثر أغنياتها المنفردة مبيعاً على الإطلاق. علماً بأنّ العملين من إخراج كزافيير دولان وكلاهما يقعان في منزل ريفي قديم.

وقد قوبلت الأغنية الجديدة بحفاوة ملحوظة من قبل الجمهور، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التعليقات التي غزت السوشال ميديا.