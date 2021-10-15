أبرزهن تايلور سويفت.. نجمات يُجيدن مهارة الخَبَز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالرغم من جداول أعمالهنّ المزدحمة، إلا أنّ هناك الكثير من النجمات اللاتي يُفضلنّ صُنع الطعام بأنفسهنّ سواء لهنّ أو لأطفالهنّ أو لعائلاتهنّ، والكثيرات منهن يُجيدن مهارة الخبز ويُقدّمنّ الأطعمة المخبوزة بجودة عالية ومذاق رائع.

نُلقي الضوء على أبرز النجمات اللاتي يُجيدن مهارة الخبز ويُقدّمن وصفات تُسعد عائلاتهنّ وأصدقائهنّ:

جوليا روبرتس

لا تتوقف موهبة النجمة الأميركية الجميلة جوليا روبرتس على أدوارها المميزة في عالم هوليوود فقط، ولكنّها أيضاً خبّازة ماهرة وتُجيد صنع المخبوزات اللذيذة.

تايلور سويفت

صرَّحت المغنية الشهيرة تايلور سويفت بأنَّ خبز الطعام يُساعدها على الاسترخاء. وقالت إن كل شيء يتعلق بمراحل خبز الطعام، مثل تحديد الكميات المستخدمة والتقليب وتسخين الفرن، كل شيء يُساعدها على الهدوء والراحة .

ليدي غاغا

ورِثت المغنية الأميركية ليدي غاغا من عائلتها مهارة الخبز، وانطلاقاً من خلفية عائلتها الإيطالية تُجيد غاغا صُنع المخبوزات الشهية.

بينك

تفاخرت المغنية الأميركية بينك عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” بمهاراتها في الخبز، وشاركت صوراً مع متابعيها بعد خبزها كعكة اليوسفي مع الحامض.

كلوي كارداشيان

في عام 2019 بدأت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان صنع الخبز الخاص بها، وبعدها قررت صًنع المخبوزات الشهية ولذيذة الطعم بنفسها داخل مطبخ منزلها.

إيما ستون

لا تتوقف الممثلة إيما ستون عن الخبز حتى في مواقع تصوير أعمالها السينمائية، وتستخدم مهاراتها في الخبز للتخلص من نوبات القلق والخوف التي تنتابها ولتحصل على الاسترخاء الذي تحتاجه.

كيلي جينر

تستمتع المليارديرة الصغيرة بصنع المخبوزات بنفسها، وتستخدم مهاراتها في الخبز وتُعد أشهى المخبوزات في المناسبات الخاصة، مثل عيد الهالوين، وفي إحدى المرات صنعت مخبوزات لتستخدمها في جلسة تصوير لها تابعة لمجلة Architectural Digest الأميركية.

كيت موس

صرَّحت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس بأنَّها تُحبُّ الخبز كثيراً وتستمتع بصنع المخبوزات بصحبة ابنتها، ويُخصصان يوم الأحد لخبز الكعك والخروج للتنزه معاً.

سيلينا غوميز

في أحد اللقاءات، كشفت المغنية سيلينا غوميز عن هوايتها المفضلة وهي خبز البسكويت والكعك والأشياء الأخرى، وتابعت أنَّها قد تكون غير ماهرة في الخبز بالدرجة الكافية، ولكنها تُحب أن تُجرّب وتصنع المخبوزات بنفسها.

جنيفر غارنر

تستمتع الممثلة الأميركية جنيفر غارنر بالخبز كثيراً، وتشتهر بأنَّها تقوم بصنع المخبوزات لزملائها في مواقع التصوير، ودائماً تُحبُّ أن تُشارك جمهورها مهاراتها الكبيرة في الخبز من داخل مطبخ منزلها