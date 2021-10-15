قصي خولي يكشف عن اسم مسلسله الرمضاني 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم السوري قصي خولي عن اسم مسلسله الرمضاني الجديد الذي يُنافس من خلاله في المائدة الرمضانية لموسم 2022 المقبل، حيث يحمل العمل اسم “من…… إلى”.

ونشر قصي خولي اسم المسلسل من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه في “إنستغرام”، حيث كشف عن بعض الشخصيات التي سيتعاون معها في العمل الجديد، وذلك بعد تأجيل مسلسل “2020” رسمياً.

وأشار قصي خولي، في منشوره، إلى بعض الشخصيات من بينهم مجدي السميري، وهو ممثل وكاتب سيناريو ومخرج أفلام تونسي، ولكنّه لم يحدد مهامه في العمل، إضافةً إلى بلال شحادات وهو كاتب مسرحي وتلفزيوني سوري، وأيضاً فرح شيا وهي مؤلفة لبنانية والدها الفنان الملحن الراحل وجدي شيا.

وكان قصي خولي قد كشف، عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل “2020”، الذي كان مقرراً في رمضان المقبل فقال: “أُنافس في رمضان 2023 بالجزء الثاني من مسلسل (2020)، والذي كان من المقرر تقديمه خلال الموسم القادم من رمضان، ولكن تم تأجيله بناءً على رغبة المنتج والفنانين في تقديم جزءٍ دسم لا يقل نجاحاً عن الجزء الأول”.