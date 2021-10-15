الحلقة الأخيرة من “كف ودفوف” تضعه في صدارة الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع مسلسل “كف ودفوف” للنجمة القديرة هدى حسين أن يحظى باهتمام واسع من الجمهور، لاسيما في حلقته الثلاثين والأخيرة، والتي عُرضت قبل ساعات قليلة.

ويبدو أنَّ الحلقة الأخيرة، ووفقاً للأحداث، كانت محل إعجاب المتابعين في “تويتر”، وسط إشادة بأداء هدى حسين والثناء على إبداعها، حيث أكد الكثيرون أنَّهم بكوا من قوة المشاهد والتمثيل في أحداث الحلقة الأخيرة.

وشهدت الحلقة الأخيرة استمرار الصراع الدرامي بين فرقتين شعبيتين موسيقيتين، الغرفة الأولى نسائية والثانية من الرجال، كشفت عن التفكير بشكلٍ مختلف بين الرجال والنساء، وسط مزج الموسيقى بالدراما.

وتصدَّر هاشتاغ مسلسل #كف_ودفوف مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع “تويتر”، وسط تفاعل كبير مع الحلقة الأخيرة، التي جذبت الجمهور لاسيما مع أداء هدى حسين المتميز، وكذلك الإشادة بالعمل ككل.

وأشادت إحدى المغردات بنهاية العمل، وبقاء هدى حسين في ذات الإبداع الذي أبهرت به الجمهور، فكتبت: “‏‎#كف_ودفوف أفضل نهاية بهالإبداع ومازالت عيون أم حسين سهيرة ماتذوق المنام”.

وكتب أحد المغردين يقول: “‏من بعد ذا المشهد صرت أطالع الحلقة بعين حزينة ترك أثر، وما قدرت أعيش جو مع المشاهد الثانية اخخ هياء وسليمه تعبتونا الكلمة (لحد تغفا عينه واهو مقهور) ياربيه ياكثر تأثيرها ‎#كف_ودفوف”.

وغردت “أميرة”، قائلةً: ,”هدى حسين تعدت الإبداع، قدرت تُوصِّل لنا طول المسلسل مشاعرها من حزن وخذلان وخيبة وحسرة، وهذا المشهد اللي بيبقى تأثيره علينا فعلا أثبتت أنها أيقونة الدراما الخليجية ‎#كف_ودفوف”.

وكانت الفنانة هدى حسين قد كشفت عن السبب وراء نجاح مسلسلها الجديد “كف ودفوف”، لاسيما أنه أصبح العمل الخليجي الأكثر مشاهدة، مبينةً أنَّ هذا العمل أصبح التريند هذه الأيام.

وقالت هدى حسين، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “عالسيف” الذي يعرض عبر شاشة atv الكويتية، إنَّ العمل متكامل، حيث جاء على مثلث متكامل بدءاً من النص ثم الجهة المنتجة والإخراج.

وتابعت أنَّ هذا النجاح يعود لطاقات شبابية، حيث أن الممثلين أيضاً تعبوا في العمل، معقبةً: “الحلقة الثلاثون سينتهي العمل على خير واحنا تريند في الخليج”.

وأرجعت هدى حسين النجاح بشكلٍ عام إلى المنبع الأساسي، وهو أستاذها الفنان القدير فؤاد الشطي، والذي علَّمها المصداقية في العمل والاجتهاد.

مسلسل “كف ودفوف” لقي نجاحاً واسعاً، وشارك في العمل نخبة مميزة من الفنانين من دول الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، وهو من تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزعبي، حيث شاركت في بطولته إلى جانب النجمة القديرة هدى حسين، نخبة من نجوم الدراما الخليجية، بينهم: “شيماء علي، روان مهدي، عبد الله ملك، لولوة الملا، خالد البريكي وإبراهيم الحساوي”.