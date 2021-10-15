حمادة هلال يُشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة “يا روح الروح” ويكشف عن كلماتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري حمادة هلال جمهوره مقطع فيديو تشويقياً لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “اسمع يا روح الروح”، ظهر فيه إلى جانب الموزع الموسيقي المعروف باسم “ساسو”، والذي قام بتوزيع الأغنية التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر حمادة هلال الفيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، وهو يوضِّح قيامه بعمل أكثر من توزيع موسيقي لأغنية “اسمع يا روح الروح”، واستقر مؤخراً على التوزيع الذي نال إعجابه.

كما كشف عن جزء من الأغنية التي تتميز بطابعٍ موسيقي سريع وراقص، حظيت بآلاف الإعجابات من المتابعين، مؤكدين أنّ الجزء التشويقي للأغنية يُشير إلى أنّها ستكون أغنية ناجحة.

وتضمَّنت كلمات الأغنية ما يلي: “يا اللي بتتقل عليا ما تلخص يلا وتعالى.. ليه كل ما أقول بحبك بترد الحب اشتغالة.. قلبي مليان بحبك مش عارف أوصف له حالة.. دا داب في حبك ولو مشيت هيجيله قرار إزالة.. بس هقولها بصراحة ومش هجيبها بشكل شيك.. احسبها زي ماتحسبها بالعافية أنا هبقى ليك.. اسمع يا روح الروح مش هسيبك مني تروح”.

وكان آخر أغاني حمادة هلال أغنية “أم أحمد”، ظهرت أجواء الكليب مليئة بالبهجة والمرح، حيث تُشبه نمط أغنيته الشهيرة “تشرب شاي”، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير بسبب تميزها عن باقي الأغاني التقليدية.

ومؤخراً، أحدثت الفلسطينية أسماء سميح، زوجة حمادة هلال، ضجةً واسعةً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أول ظهور لها مع زوجها، عقب الكشف عن نزعها الحجاب.

وخطفت السيدة الفلسطينية الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، في احتفالية توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشرة؛ إذ اختارت فستاناً باللونين الزهري والأبيض غير مكشوف، واعتمدت اللون الأشقر لشعرها وتسريحة قصيرة.