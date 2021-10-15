قدمتها هند صبري وأهداها لهؤلاء.. الجونة السينمائي يكرم أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر النجم المصري أحمد السقا فعاليات حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برفقة زوجته مها الصغير وأولاده “ياسين وحمزة ونادية”، حيث اصطحبهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل الافتتاح ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعي.

واختار منظمو مهرجان الجونة السينمائي 2021 النجمة التونسية هند صبري لتكريم الفنان أحمد السقا، وتقديم الجائزة له، وسط تفاعل كبير من الأصدقاء والحضور في المسرح.

وقالت هند صبري، في كلمتها التي قدَّمت فيها السقا للتكريم، إنَّها عملت معه في أكثر من عمل، وشاهدت كيف أنه يُضحِّى بحياته من أجل العمل، ومن دون الاستعانة بدوبلير.

وتلقى السقا الجائزة والتكريم، وسط هتاف الحاضرين وتصفيقهم، ثم توجَّه السقا بالشكر لمنظمي المهرجان، وقام بإهداء الجائزة للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

كما أهدى أحمد السقا تلك الجائزة إلى أنسي ساويرس والد نجيب وناصف وسميح ساويرس مؤسسي مهرجان الجونة.

ثم أهدى الجائزة لوالده الفنان صلاح السقا، إذ أشار إلى أن والده علَّمه أنَّ السيرة أطول من العمر، كاشفاً عن وصية والده له قبل وفاته فقال: “لماذا سموك نجم؟، فذكر أنه قال له إنَّ النجم معروف لذلك يسمى بالنجم، ثم أوصاه بقوله: “خد كل حاجة من النجم إلا البعد خلى كل الناس تقدر تطولك”.

وأنهى السقا الإهداءات بإهداء الجائزة لزوجته مها الصغير، ونادية السروجي والدته.