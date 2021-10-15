دينا الشربيني بإطلالة جريئة.. “فلتت مني” مع حسن أبو الروس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة دينا الشربيني، عن موعد طرحه أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم “فلتت منى”، وتغني خلالها مع الفنان حسن أبو الروس للمرة الأولى، ومن المقرر طرحها ضمن فعاليات الدورة الخامسة من “مهرجان الجونة” السينمائي.

ونشرت صورة البوستر الرسمي للأغنية، عبر “إنستغرام”، حيث ظهرت بإطلالة جريئة، وارتدت فستاناً مكشوف الصدر، وأرفقت البوستر بتعليق، قالت فيه: “هتفلت مننا بكرة الساعة 3، استنونا”.

ويُشار إلى أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة دينا الشربيني وهي مصابة في قدمها، حيث ظهرت مرتدية جبيرة طبية، وذلك قبل انطلاق الدورة الخامسة لـ”مهرجان الجونة” السينمائي الدولي، لكنها حرصت على خلعها والتخلي عنها في حفل الافتتاح.

وكانت دينا قد شاركت جمهورها، عبر “إنستغرام”، بفيديو من كواليس تسجيل أغنية “فلتت مني” برفقة الفنان حسن أبو الروس.