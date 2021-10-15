“حطي لنفسك حدود”.. شمس الكويتية تتعرض لهجوم لاذع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: هاجمت الإعلامية مي العيدان مواطنتها النجمة شمس الكويتية بسبب دفاعها عن العلاقة الحميمة قبل الزواج، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “جعفر توك” الذي يقدّمه المذيع جعفر عبدالكريم على قناة “DW عربية”.

وقالت العيدان: “الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماويه واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حريه شخصيه واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز”.

وأضافت: “حرام عليج في بنات وشباب قاعدين يسمعون كلامك ويتأثرون فيه ويتبعون كلامك على انه صح، هذا الفكر العلماني المضر كله قاعد ينزل على ظهرك لأنك قاعده تجاهرين الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل أمتي معفيون الا المجاهرون وانتي قاعده تجاهرين باللقاءات بهذا الكلام واللي بيدافع عنها اهو مثلها ويشجع على الحرام والزنا معصية أمر عظيم من أمور الله نهى عنها”.

واختتمت العيدان حديثها بالقول: “ثانياً بطلي ربط اسمك ب اسم الكويت ما يحق لك انتي غير كويتيه ولَم تسكنين الكويت يوم ولست من مواليد الكويت ولَك اَي قريب او بعيد من الكويت بطلي الكذب المعلن اللي تستخدمينه بلقاءاتك بمصر ولبنان تطلعين تكذبين على خلق الله وتقولين انا كويتية وتنازلت عن الجنسيه الكويتيه اتحداج لو اطعين صورة البطاقة مدنية قديمة ولا جواز كويتي قديم لك مكتوب جنب اسمك كويتيه كلنا ممتلك بطاقاتنا المدنيه القديمه وجوازاتنا القديمه لكن تطلعين تقولين آراء ضد مخالفه لأوامر الدين وتروحين تغنين في ملهى أو مني بدبي وتسيءً لاسم الكويت ماخد يحق له يكتب اسم بلد اهو مو من اَهلها انتي مواليد حفر الباطن وساكنة بدبي وجوازك دولة سانت كيتس فحطي لنفسك حدود او راح يتم محاسبتك بالقانون ب اسم الإساءة لبلد انتي مالك حقوق فيه وتستخدمين اسمها بتصريحات مشوهه. واحد يطلع يدافع اللي مايغار على بلده ودينه مايستحق الحياة”.