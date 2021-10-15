شكرا لقرائتكم خبر عن العدل جروب تتعاقد مع ريهام حجاج بعد يسرا ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت شركة العدل جروب مع الفنانة ريهام حجاج بعد يسرا ونيللى كريم ، بعد النجاحات التي حققتها ريهام حجاج خلال السنوات الماضية خصوصا المسلسلات التي قدمتها خلال شهر رمضان الأعوام الماضية.

وتعد " العدل جروب" واحدة من أهم شركات الإنتاج السينمائى والدرامى فى العالم العربى والمنطقة ، والمعروفة باختياراتها النوعية للأعمال الدرامية وللفنانين التي تتعاقد معهم ليقدموا أعمالها سنويا ، ومنذ انطلاقها فى عام 1997 ، قدمت الشركة مجموعة من العلامات فى التاريخ الدرامى والسينمائى المصرى والعربى ، وكان أول عمل من إنتاجها هو فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية الذى حقق أكبر إيرادات فى تاريخ السينما آنذاك عام 1998 وقدم مجموعة من الوجوه الجديدة أصبحت كلها أبطالا للسينما والدراما مثل محمد هنيدى وأحمد السقا وهانى رمزى وفتحى عبد الوهاب وطارق لطفى وغادة عادل، وتوالت بعدها الأعمال الجماهيرية فى السينما مثل " همام فى أمستردام ، مافيا ، فيلم ثقافى، أريد خلعا، صاحب صاحبه ، أحلى الأوقات ، مولانا ".

كما قدمت " العدل جروب " مجموعة كبيرة من المسلسلات العلامات مع كبار النجوم ، مثل محمود المصرى مع الراحل محمود عبد العزيز ، وحديث الصباح والمساء مع ليلى علوى ، وريا وسكينة مع عبلة كامل وسمية الخشاب ومجموعة كبيرة من النجوم ، وواحة الغروب مع بوسى ، وفى إيد أمينة مع يسرا ومحمد رمضان ، وبـ 100 وش وسجن النسا مع نيللى كريم وحارة اليهود مع منة شلبى ومجموعة من النجوم ونسر الصعيد مع محمد رمضان ، وغيرها الكثير من المسلسلات مع نجوم الشركة مثل "ملك روحى وأحلام عادية والعندليب حكاية شعب ورمانة الميزان وفوق مستوى الشبهات وبين السرايات وتحت السيطرة وسر علنى والداعية وسيدنا السيد وبالشمع الأحمر وأرض النفاق .

وأعلنت النجمة ريهام حجاج، على هامش تواجدها فى مهرجان الجونة، عن بعض تفاصيل تعاقدها مع المنتج جمال العدل على المسلسل الجديد الذى تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز ، ويجتمع صناع العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على كافة تفاصيل المسلسل، وترشيح الفنانين المشاركين، وتحديد موعد لانطلاق التصوير.

وخاضت الفنانة ريهام حجاج سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتتواجد النجمة ريهام حجاج حاليا فى الجونة، حيث تحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، وظهرت ريهام أمس على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان فى دورته الخامسة، بإطلالة مبهرة وفستان أبيض خطفت به الأضواء.