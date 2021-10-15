شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتألق بحفله فى مركز المنارة أمس:" من أجمل حفلات عمري".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم تامر حسنى بحفله مساء أمس الخميس بمركز المنارة بالتجمع ىالخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير، قدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "خليك فولاذى"، ونشر تامرعبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور من الحفل، مصوبة بتعليق :" مليون شكراً لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة".



تامر حسني



حفل تامر حسني



حفل تامر حسني



حفل تامر حسني



حفل تامر حسني



حفل تامر حسني

وتابع :" شكراً على حبكم و على عددكم اللي محصلش قبل كدا و شكراً على رقيكم و نظامكم ربنا يخليكوا ليا و بجد أنا فخوربيكم وفعلاً من أجمل حفلات عمري بل أجمل حفلات عمري".

ويأتى حفل تامر حسني بمركز المنارة أمس، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها آخرها فى الأردن الذى شهد حضورًا جماهريًا كبيرًا، والذي قدم بها عروض استعراضية على مسرح الحفل بالأردن، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار، كما استقبل نجم الجيل على المسرح فى حلفه، شابا أردنيا مبتور اليدين نتيجة حادث، وكان الشاب يتمنى لقاء النجم تامر حسنى، الذى حقق له أمنيته وقابله على المسرح وعانقه أمام جمهور الحفل الذى كان يهتف باسم الشاب.

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى، شوّق جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل عدة أيام، بتجهيزه لعمل غنائي جديد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللحن الذين يجهز له سيكون لأغنية سيسميها "يا فرحة".

وحينها نشر الفنان تامر حسنى صورة له وهو يمسك الجيتار على حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وشوق جمهوره قائلا: "حالاً فى لحن مش طبيعى بيحصل ولسه هألف الكلام بس غالباً الأغنية دى هسميها (يا فرحة) وربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحة اللى مستنيها".