شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: متعتي الوحيدة الوقوف أمام الكاميرا والأكشن محتاج قلب جامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد السقا، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، إن متعته الوحيدة هي الوقوف أمام الكاميرا، مؤكدا أنه يشعر بأنه يذهب للعب، لأنه انعم الله عليه بالعمل في شئ محبب له.

وأضاف أحمد السقا أنه خريج من معهد فنون مسرحية وكان الأول علي الدفعة لمدة 4 سنوات، مؤكدا أنه دارس الإخراج.

وأشار السقا إلى أن الكاميرا تصور القلوب وليس الوشوش، وممثل الأكشن لازم يكون قلبه جامد ويحافظ علي عوامل الأمان، موضحا أنه تعرف علي اندرو ماكنزي وكون فريق مصري للاكشن.

ومن جانبه قال المنتج محمد العدل، إنه يشعر بالرعب ولديه خلاف مع احمد السقا لأنه يرفض العمل مع دوبلير ويفضل العمل بنفسه منذ فيلم مافيا، معبرا عن سعادته بتكريم السقا ومعتبره تكريم له وللجيل بالكامل.

واعلن النجم أحمد السقا عن تعاقده على المشاركة فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" فى رمضان المقبل بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز.