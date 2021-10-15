شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينعى دكتور فوزى فهمى فى ندوة تكريمه بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد السقا خلال ندوة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة الدكتور فوزي فهمي، حيث قال السقا، إنه استقبل الخبر خلال ندوة تكريمه داعيا الله له بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل دكتور فوزى فهمى رئيس الأكاديمية الأسبق ، وزوج الإعلامية القديرة ميرفت سلامة الرئيس الأسبق لقطاع الفضائيات بماسبيرو ، والذى وافته المنيه منذ قليل عن عمر يناهز 83 عاما ، اليوم بعد صلاة العصر من مسجد السيده نفسية، ويقام العزاء يوم الأحد القادم بجامع الشرطة بالشيخ زايد .

دكتور فوزى فهمى أحمد هو روائى وكاتب كبير، ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة تلقى تعليمة الابتدائى بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى وتعليمة الثانوى بمدرسة على باشا مبارك وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون لحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتوارة فى علوم المسرح سنة 1975.

وقد تنقل فى عدد مناصب فندب سنة 1978، عميد معهد النقد الفنى ثم وكيلا لوزرارة الثقافة ورئيسًا للمركز القومى لثقافة الطفل، من جهوده إنشاء الحديقة الثفاقية بالسيدة زينب والإشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل، من أهم مولفاته فى المسرح عودة الغائب كتبها سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة كتبها سنة 1979، ومسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986 ، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014.