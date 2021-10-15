شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يعلن تقديمه "الاختيار 3" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد السقا عن تعاقده على المشاركة فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" فى رمضان المقبل بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز وذلك خلال المؤتمر الصحفى، المقام على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى وذلك بعد تكريمه في حفل الافتتاح أمس الخميس، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

وأكد السقا أنه لا يعتبر ما مر به مؤخرا فى الدراما بمثابة مطبات ولكنه يقدم العمل الذى يراه مفيدا وجيداً بالنسبة له، وأن هناك فيلم جديد بعنوان "شلة ليبون" مأخوذ عن رواية وتخرجه ساندرا نشأت يستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة، ولكن العمل فى مرحلة التحضير، ويعكف على كتابته السيناريست تامر حبيب.

وكانت النجمة هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان قد قدمت جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، فى حفل الافتتاح أمس الخميس، حيث بدأت هند كلمتها بوصف السقا بالفارس، الذي يضحي بحياته من أجل انجاح عمل وذلك بعد مشاركتها في أكثر من عمل معه خلال السنوات الماضية.

وبعد تسلم أحمد السقا تكريمه أهدى جائزته لعدد من الاشخاص المؤثرين في حياته، و قال:" أحب التوجه بالشكر لإدارة المهرجان علي تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، اود ان احكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة مني زكي، حدوته مجموعة أصحاب كانوا بيحبوا السينما، ويحلموا يشاركوا فيها وأقصي طموحهم يقدموا مشهد أو اتنين، حتي جاء فيلم "اسماعلية رايح جاي"، الذي أحدث طفرة في المعدات و الايرادات، وربنا وفقني اني أكون جزء من تلك الطفرة.

وأضاف قائلا: "أهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم الاول لاثنين عاشا مع بعض ونجحا مع بعض، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والاهداء الثاني لرجل أنجب 3 رجال وما حدث (يقصد الحريق) كان أكبر دليل وهو المهندس انسي ساويرس، والاهداء الثالث لابي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته في المستشفي، وسالني انت بيسموك نجم ليه فقلت له علشان بيلمع في السما فقال لي: "خد كل حاجه من النجم الا البعد"، الاهداء الرابع لزوجتي ام اولادي مها الصغير، والاهداء الاخير لأمي السيدة نادية السروجي".