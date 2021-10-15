شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة الجنازة علي جثمان دكتور فوزى فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام صلاة الجنازة علي الراحل دكتور فوزى فهمى رئيس الأكاديمية الأسبق، وزوج الإعلامية القديرة ميرفت سلامة الرئيس الأسبق لقطاع الفضائيات بماسبيرو ، والذى وافته المنيه منذ قليل عن عمر يناهز 83 عام ، اليوم بعد صلاه العصر من مسجد السيده نفسية، ويقام العزاء يوم الأحد القادم بجامع الشرطة بالشيخ زايد .

يذكر أن دكتور فوزى فهمى أحمد هو روائى وكاتب كبير، ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة تلقى تعليمة الابتدائى بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى وتعليمة التانوى بمدرسة على باشا مبارك وحصل منها على شهادة ثانوية ولميلة للفنون لحق المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتوارة فى علوم المسرح سنة 1975.

وقد تنقل فى عدد من المناصب فندب سنة 1978، عميد معهد النقد الفنى ثم وكيلا لوزرارة التقافة ورئيسًا للمركز القومى لتفافة الطفل من جهوده أنشاء الحديقة الثفاقية بالسيدة زينب والاشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل من أهم مولفاته فى مسرح عودة الغائب كتبها سنة 1977، مسرحية الفارس الاميرة كتبها سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986 ، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014.