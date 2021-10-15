شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا:لم انتقص من فترة السينما بعد67 وقلت أنها لم تأخذ حقها من التكنيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الخاص بالنجم أحمد السقا، المقام على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى وذللك بعد تكريمه في حفل الافتتاح الذى يقام مساء اليوم الخميس، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

قدم المؤتمر انتشال التميمى مدير المهرجان، وقدم السقا الشكر للحضور فى بداية كلمته وانه فخور بانه متواجد أمام جميع وسائل الاعلام المصري والعربي والاجنبية، ورد على سؤال حول وصفه السينما بعد 67 وقبل فيلم "اسماعيلية رايح جاى" لم تكن على المستوى فى كلمته بحفل الافتتاح واتهامه بالانتقاص من هذه الفترة السينمائية.

وقال السقا موضحاً ما أن فهمه من حديثه بسكل خاطئ :"لم ألغى تاريخ السينما السابق، وإنما كنت بتكلم على التقنيات ودور العرض، واعوذ بالله لا يمكن انتقص من افلام عظيمة اتعملت، أنا قلت أن الأفلام قبل اسماعيلية رايح جاى لم تاخذ حقها من الامكانيات والتطويرات، فكانت القدرات أعلى من الفنانين ولكن بدون امكانيات، ولو حد فهم كلامى غلط فأنا بعتذر".

وأضاف السقا ؛"انا قلت كمان إنى من المحظوظين انى جيت فى عصر التكنيك الكبير دا، لأن بدات معايا فى فيلم "شورت وفانلة وكاب"، فنحن صورنا باستخدام تكنيك لأول مرة وتحديداً ال ودرون الذى يصور من فوق كان اول مرة يتم استخدامها، والحمد لله انى جيت فى العصر علشان الحق التكنيك دا، وأنا اتجرب فيا الاكشن واشتغلت بقلب ميت زى ما بيقولى".

وتابع :"انا سافرت ودرست علشان تكنيك الاكشن، انا راجل مش مختل علشان اموت نفسى وانا بلعب شخصة بها مجموعة تفاصيل، انا بعتير ان ربنا ادانى قدرة معينة لو بخلت بها على المخرج ابقى غلطان".

وقدمت النجمة هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا، جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، فى حفل الافتتاح أمس الخميس، حيث بدأت هند كلمتها بوصف السقا بالفارس، الذي يضحي بحياته من اجل انجاح عمل وذلك بعد مشاركتها في أكثر من عمل معه خلال السنوات الماضية.

وبعد تسلم إحمد السقا تكريمه أهدى جائزته لعدد من الاشخاص المؤثرين في حياته، و قال:" لأحب التوجه بالشكر لإدارة المهرجان علي تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، اود ان احكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة مني زكي، حدوته مجموعة أصحاب كانوا بيحبوا السينما، ويحلموا يشاركوا فيها وأقصي طموحهم يقدموا مشهد أو اتنين، حتي جاء فيلم "اسماعلية رايح جاي"، الذي أحدث طفرة في المعدات و الايرادات، وربنا وفقني اني أكون جزء من تلك الطفرة.

وأضاف قائلا: "أهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم الاول لاثنين عاشا مع بعض ونجحا مع بعض، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والاهداء الثاني لرجل أنجب 3 رجال وما حدث (يقصد الحريق) كان أكبر دليل وهو المهندس انسي ساويرس، والاهداء الثالث لابي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته في المستشفي، وسالني انت بيسموك نجم ليه فقلت له علشان بيلمع في السما فقال لي: "خد كل حاجه من النجم الا البعد"، الاهداء الرابع لزوجتي ام اولادي مها الصغير، والاهداء الاخير لأمي السيدة نادية السروجي".