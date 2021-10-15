شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يكشف آخر استعداداته لحفل إكسبو 2020 اليوم بصورة من البروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كاظم الساهر، عن آخر استعداداته لحفله الليلة ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، ونشر قيصر الغناء صورة له من البروفة الأخيرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصحبة عدد من العازفين بفرقته الموسيقية.



تدوينه كاظم الساهر

تقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، سيتمكن حاملو تذاكر إكسبو من مشاهدة المناظر المبهرة عبر شاشات ضخمة في كل من مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل.

وكان كاظم الساهر، قد قال - فى وقت سابق - "أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، و ذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة".



كاظم الساهر من البروفة

ويمتد معرض اكسبو 2020، والذي يعد الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي "الاستدامة و"التنقل" و"الفرص" من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.