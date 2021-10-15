شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تطرح برومو "فلتت منى" مع أبو الروس:الجونة فى انتظارنا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة دينا الشربينى، جمهورها ومتابعيها لطرح أغنيتها الجديدة مع حسن أبو الروس "فلتت مني"، ونشرت دينا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، برومو الأغنية التي ظهرت بها بشكل مختلف ومبهج وسط البحر، وعلقت علي الفيديو: "الجونة في انتظار انها تفلت مننا.. جاهزين"، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.



دينا الشربيني



دينا وحسن ابو الروس

واستطاع حسن أبو الروس لفت الانتباه له فى لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربينى، إذ وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل السيارة في طريقهما لمدينة الجونة، لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، وعلقت دينا علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"فلتت مني في الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت مني".

كما ظهرت النجمة دينا الشربيني - فى وقت سابق - فى مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تغني وترقص بصحبه الفنان حسن أبو الروس، على ضفاف أحد الشواطئ في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ورددت الشربيني وأبوالروس، بعض كلمات الأغاني التي جاءت كالأتي "فلتت مني، فلتت فلتت"، لتحصد الشربيني عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للفيديو عبر حسابها الشخصى