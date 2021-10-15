هكذا احتفلت صابرين بعيد ميلاد ابنها "نور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة صابرين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلاد نجلها "نور" على طريقتها الخاصة.

ونشرت صابرين، صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا حبيبي كل سنة وأنت نور العين ونور القلب ونور طريقي.. ربنا يجعل كل أيامك القادمة مشرقة مثل ابتسامتك وطريقك مثل اسمك ودعواتي القلبية ليك.. ربنا يجعلك من السعداء ويرضيك ويراضيك ويرضى عليك".

جديربالذكر أن آخر أعمال صابرين، فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، وهو من إخراج محمد بكير، وأيضا الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" أمام النجم محمد هنيدي، وفيلم "200 جنيه" بطولة ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السقا.