لماذا بدأ أحمد السقا مؤتمره الصحفي في "الجونة السينمائي" بالاعتذار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قدم مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي، المؤتمر الصحفي المُقام ضمن برنامج تكريم الفنان أحمد السقا، من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مؤكدا أنه لن يضيف الكثير من الكلام الذي قالته أمس الفنانة هند صبري أمس أثناء تسليمه جائزة الجونة للإنجاز الإبداعي بحفل افتتاح المهرجان.

في بداية حديثه اعتذر السقا إذا كان الجمهور فهم بالخطأ أنه انتقص من جيل الثمانينات والتسعينات، الذين سبقوا فترة ظهور فيلمي "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"إسماعيلية رايح جاي"، وقال أنه كان يقصد وجود مواهب كبيرة لكن الامكانيات والمعدات كانت أقل ولم تمنح لأبناء ذلك الجيل فرصة لإظهار مواهبهم وقدراتهم.

وقال "لا يمكن أن أقلل أو أنتقص من قيمة ذلك الجيل، قصدت أن الأوضاع السياسية والاقتصادية وقتها لعبت دور وأثرت بصورة سلبية، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الآن ما قصدته بكلمتي أمس عن سينما ما بعد 1967".

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)