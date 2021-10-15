"كتاب ونقاد السينما" تنعى رئيس أكاديمة الفنون الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، عن عمر ناهز 83 عاما.

ونعته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في بيان صحفي، جاء فيه: "بخالص الحزن والأسى وقلوب راضية بقضاء الله.. تنعى الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الأستاذ الدكتور فوزي فهمي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية ومؤسس ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المثقف الكبير القيمة والقامة، الكاتب المثقف، والكاتب المسرحي المبدع، وأحد أهم رموز الثقافة المصرية والعربية، رحم الله الفقيد والهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان".

فوزي فهمي، ولد في يوم 21 أغسطس 1938 بالقاهرة وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمه الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتواره في علوم المسرح سنة 1975.

وتنقل في عدد مناصب فندب سنة 1978 عميدا لمعهد النقد الفني، ثم وكيلا لوزارة الثقافة ورئيسًا للمركز القومي لتفافة الطفل، ومن جهوده (إنشاء الحديقة الثفاقية بالسيدة زينب، والإشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل).

ومن أهم مولفاته في المسرح "عودة الغائب" كتبها سنة 1977، مسرحية "الفارس والأميرة" كتبها سنة 1979، مسرحية "لعبة السلطان" كتبها سنة 1986، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014.