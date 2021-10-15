مهرجان الجونة السينمائي 2021.. ماذا حدث في الافتتاح؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام، باستقبال وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على الريد كاربت، لحضور فعاليات الافتتاح الذي قدمته المذيعة ناردين فرج.

وشهد حفل الافتتاح تقديم الفنان القدير سيد رجب لـ "الحدوتة" تكريما من المهرجان للنجوم الراحلين عن عالمنا بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز وعزت العلايلي ويوسف شعبان وماهر سليم وكوثر هيكل ووحيد حامد وغيرهم من الفنانين الراحلين.

ثم شهد بعدها الحفل، كلمة للمهندس ورجل الأعمال سميح ساويرس الذي حرص على اصطحاب النجمة الكبيرة يسرا معه على المسرح تقديرا لدورها الكبير بالمهرجان، وبعدها تم الاعلان على لجان التحكيم.

وتم تقديم فقرة استعراضية خاصة تكريما للفنان الراحل سمير غانم، وشهدت بكاء المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس على الراحل.

كما صعدت النجمة هند صبري على خشبة المسرح، لتقدم النجم أحمد السقا، لتكريمه عن مجمل أعماله بمهرجان الجونة، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

وعقب إلقاء أحمد السقا لكلمته بحفل الافتتاح، حرصت هند صبري وشريف منير على إزالة بقايا المناديل عن وجهه وبدلته.

وشهد نهاية حفل الافتتاح، تقديم الفنان محمد رمضان لأغنية لأول مرة بعنوان "جو البنات" بمشاركة نجمي المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، وعقب انتهاء رمضان من الغناء، قدمت بشرى باقة ورد له على خشبة المسرح.

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

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