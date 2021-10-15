ابنة رجاء الجداوي عن والدتها: "كنتي بتحبي مهرجان الجونة وتقولي مليان طاقة إيجابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تحب مهرجان الجونة السينمائي كثيرا، وكانت دائما ما تقول أنه مليئ بالطاقة الايجابية والفن.

ونشرت أميرة، صورة لوالدتها خلال حضورها إحدى دورات مهرجان الجونة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي يا مامي، كنتي بتحبي مهرجان الجونة أوي، وتقولي إنه مليان طاقة إيجابية وفن رائع.. الله يرحمك حبيبتي.. وبالتوفيق دايما مهرجان الجونة".

وأقيم مساء أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

جديربالذكر أن، الفنانة رجاء الجداوي، توفيت في الساعات الأولى من يوم الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.