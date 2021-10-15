‎ندوة أحمد السقا وعرض الفيلم المغربي "علي صوتك" ضمن فعاليات الجمعة في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تبدأ اليوم الجمعة 15 أكتوبر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بعد افتتاحها أمس الخميس، ويأتي الجدول على النحو التالي..

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافي

في الخامسة والنصف مساء، تستقبل السجادة الحمراء، ضيوف الفيلم المغربي "علي صوتك"، على أن يبدأ الفيلم في السادسة والنصف.

قاعة أوديماكس

في الرابعة إلا ربع عصرا، يُعرض فيلم "ضوء طبيعي".

سي سينما 1

تستقبل في الثالثة والربع فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك.

وفيلم ثانية واحدة في التاسعة والربع مساء.

‎سي سينما 2

في الثالثة عصرا يشاهد الجمهور فيلم حياة إيفانا، وفي السادسة إلا ربع فيلم حيوان.

حيوان.

سي سينما 3

في الثالثة والربع عصرا يُعرض فيلم كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين، وفي التاسعة إلا ربع مساء فيلم الأولمبياد- باريس الحي.

سينما أرينا

في السابعة إلا الربع يُعرض فيلم كوبيليا، وفي التاسعة والنصف فيلم ماما أنا بالمنزل.

ويُقام مؤتمر صحفي للفنان أحمد السقا في الثانية عشرة والنصف بفندق موفنبيك، وجلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة چيميناي أفريقيا في الثانية عشرة ظهرا بأودي ماكس.

وجلسة عن الاستدامة ودورها في مختلف الصناعات، في الجامعة الألمانية بالثانية ظهرا.

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