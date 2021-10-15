بكاء وموقف محرج للسقا وهنا شيحة.. 10 لقطات من حفل افتتاح "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انطلق مساء أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وشهد الحفل الاحتفاء بالنجوم الراحلين عن عالمنا بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وعزت العلايلي وغيرهم.

نرصد لكم أبرز لقطات حفل الافتتاح في السطور التالية:

- بكاء المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس بعد عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل سمير غانم .

- حرص المهندس ورجل الأعمال سميح ساويرس على صعود مسرح حفل الافتتاح بصحبة الفنانة الكبيرة يسرا، تقديرا منه لدورها الكبير في المهرجان.

- أنقذت الفنانة هند صبري والفنان شريف منير صديقهما الفنان أحمد السقا من موقف محرج بإزالة بقايا المناديل من على وجهه والبدلة خلال كلمته بحفل الافتتاح عقب تكريمه.

- ظهور دينا الشربيني بدون قدم طبية بحفل الافتتاح، بعدما ظهرت بها قبل ساعات من الافتتاح.

- الفنانة ميس حمدان ظهرت كعارضة استعراضية أثناء تقديم الفنان محمد رمضان لأغنيته الدعائية بالدورة الخامسة وحملت اسم"جو البنات".

- حرصت بشرى على اهداء باقة ورد، للفنان محمد رمضان بعد انتهاءه من الغناء على مسرح الجونة، ليقبلها الأخير أمام الجميع، ليؤكدا سويا انتهاء أي خلافات كانت بينهما.

- شهد الريد كاربت عدة قبلات لنجوم الفن، بينهم آسر ياسين وزوجته، ونجلاء بدر وزوجها ، والفنان مساري وزوجته.

- تعرضت الفنانة لبلبة لموقف محرج أثناء هبوطها من مسرح حفل الافتتاح، وكادت أن تسقط على الأرض، ولكن ساعدتها المذيعة ناردين فرج.

- الفنانة هنا شيحة تعرضت لموقف محرج على الريد كاربت، حيث كادت أن تقع بحفل الافتتاح بعد "دعس" شقيقتها على ذيل الفستان.

- ظهور الكابلز على الريد كاربت بينهم أشرف زكي وروجينا، وخالد سليم وخيرية علي ، وأحمد داوود وعلا رشدي، وشريف رمزي وريهام أيمن، وأحمد السقا ومها الصغير، ومحمد فراج وبسنت شوقي، وآسر ياسين وكنزي عبد الله، بشرى وسالم هيكل، وداليا البحيري وحسن سامي، وجومانا مراد وربيع بسيسو.

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

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