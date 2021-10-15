شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وهند صبرى وباسل خياط يرقصون على "إنساى" فى افتتاح مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من نجوم مهرجان الجونة خلال رقصهم وغنائهم أغنية "إنساى" لمحمد رمضان وسعد لمجرد، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، بدورته الخامسة، وكان من بينهم النجمات يسرا وهند صبرى وجومانا مراد وشذى حسون، والفنان باسل خياط، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والذى ظهر به النجوم فى حالة انسجام كبيرة بعد الحفل الناجح.



نجوم الجونة

هند صبري وجومانا مراد



يسرا وباسل خياط

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ليبدأ الحفل بكلمة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الذى توجه خلالها بالشكر لجميع الحضور، والترحيب بوجودهم وقال: "فى بداية هذا المهرجان دعونا نتذكر هذا الرجل العصامى المهندس أنسى ساويرس، فلولا هذا الرجل ما كان لهذا الكيان وجود".

وأضاف: "المهرجان فى دورته الحالية دليل واضح على ما يحظى به من مكانة عالمية، وعلى الرغم من معاناة العالم من جائحة كورونا اجتازت مصر تلك المحنة، ووجودكم اليوم أكبر دليل على ذلك، ومصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال السياح، كما أن الفن يساهم فى تطوير سلوكيات البشر ومنحهم الثقة".

ليصعد بعدها المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، إلى خشبة المسرح بصحبة الفنانة الكبيرة يسرا عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، وقال: "أنا طالع مع يسرا للتأكيد على أنها الداعم الرئيسى للمهرجان منذ بدايته"، لترد يسرا عليه قائلة: "أنا سعيدة بتواجدى مع عائلة ساويرس، فهم ضهر ودعم".