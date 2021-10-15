شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال "القاتل الذى أحبه" أمام هانى رمزى وعودة سهير رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم هانى رمزى تصوير مسلسله الجديد الذى يحمل اسم "القاتل الذى أحبه" المقرر عرضه على إحدى المنصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، حيث يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، والعمل تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين في تعاونه الثالث مع هانى رمزى بعدما قدما مسلسلى "مبروك جالك قلق" و"عصابة بابا وماما".

ووقع اختيار المخرج عمروعابدين على عدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم النجمة سهير رمزى التي تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها مسلسل "قصر العشاق" عام 2017، ويشارك في العمل أيضاً كلاً من أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى.



هانى رمزى

وأكد هانى رمزى لـ"الخليج 365" أنه يصور المسلسل بشكل يومى مكثف من أجل تسليم عدد من الحلقات أواخر شهر أكتوبر الجارى تمهيداً لعرضه قريباً، مشيراً إلى أنه اعتذر عن حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بسبب التصوير، لافتاً أنه سعيد بالعمل الذى يصفه بالكبير والمليء بالشخصيات.

يذكر أن هانى رمزى قدم سابقاً مسلسل يحمل اسم "اللص الذى أحبه" مع شريف منير عام 1997 على نفس وزن اسم مسلسله الجديد، وشارك في بطولة العمل وقتها شيرين سيف النصر، حسن حسنى، رجاء الجداوى، عايدة كامل، ياسر جلال، غادة عبد الرازق، فلك نور، أحمد عقل وإخراج أحمد صقر.

ويعرض للنجم هانى رمزى حاليا فيلم "200 جنيه" بمشاركة العديد من الفنانين، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ويقدم فيه هانى دور بعيد عن الكوميديا