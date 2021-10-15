شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تقدم مسلسل "لحم ودم" من 10 حلقات بتوقيع المخرج إسلام خيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج إسلام خيرى التحضيرات المبدئية لمسلسل جديد من بطولة الفنانة روبى، يحمل عنوان مبدئى "لحم ودم" وهو يتكون من 10 حلقات من تأليف ورشة كتابة أمين جمال، حيث من المقرر البدء في تصوير المسلسل أواخر الشهر المقبل، خاصة أن إسلام خيرى مشغول بعمل آخر، فضلا عن إنشغال روبى بتصوير عمل سينمائى، حسبما أكد المخرج إسلام خيرى لـ"الخليج 365"

وفى سياق آخر، أوشك المخرج إسلام خيرى على الانتهاء من تصوير فيلم "الجواهرجى" بطولة النجمين محمد هنيدى ومنى زكى، والمقرر طرحه في دور العرض الفترة المقبلة، فيلم الجواهرجى يشارك في بطولته كل من لبلبة، آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، من تأليف عمر طاهر.

يشار إلى أن أخر أعمال روبى، مسلسل "شقة 6" وعرض الفترة الماضية، وشارك في بطولته أحمد حاتم، هانى عادل، صلاح عبد الله، ملك قورة، وعدد أخر من الفنانين، إخراج محمود كامل.