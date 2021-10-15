مايان السيد تتصدر التريند بسبب "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الممثلة الشابة مايان السيد، مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل بعد ظهورها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وخطفت مايان، الأنظار إليها بفستانها الذي ارتدته بحفل الافتتاح الذي حضره كوكبة من نجوم الفن.

وقالت مايان، في لقاء لها على " on e " عن المهرجان: "أنا مبسوطة جدا إني بشارك في مهرجان الجونة لأول مرة ومتحمسة جدا، ولكني ما زلت متوترة".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)