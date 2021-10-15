سيد رجب عن"الحدوتة" بافتتاح الجونة:" كانت فرصة للتعبير عن مشاعري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث الفنان سيد رجب، عن" الحدوتة "التي ألقاها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي شهدت خلالها عرض توضيحي لصور الفنانين الراحلين.

وقال رجب، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي: "الحدوتة وجعتني، وأنا بقرأها قبل ما ألقيها.. ولقيتها فرصة كبيرة للتعبير عن مشاعري عن الراحلين، وأنا مابعرفش أعبر على التواصل الاجتماعي عن مشاعري".

وأضاف: "كنت سعيد ومبسوط لتقديم هذه الحدوتة من خلال مهرجان الجونة السينمائي، لأنها فرصة للتعبير عن مشاعري".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

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