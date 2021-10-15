مهرجان الجونة.. نادين نسيب نجيم: "حاولت أجي في الـ 4 دورات السابقة ومعرفتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت نجيم، في لقاء على " on e ": "حاولت على مدار الـ 4 دورات السابقة لمهرجان الجونة أني أحضر ومعرفتش، وعمرها ما ظبطت معايا، بس الخامسة ظبطت الحمد لله".

وأضافت: "أكتر حاجة بسطاني بحضوري السنادي، إني مش مرتبطة بمسلسل ولا شئ، وقلت لازم السنادي أحضر المهرجان، وكتير حلو ومرتب والكثير يتحدث عنه بشكل إيجابي، ومبسوطة بوجودي في المهرجان هذا العام".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

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