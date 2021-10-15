نقابة الممثلين تنفي شائعة وفاة عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نفى الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، الشائعات التي ترددت حول وفاة الزعيم عادل إمام.

وقال مكرم، في تصريحات صحافية، إن ما تردد حول وفاة الزعيم، شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن حساباً مزيفاً عبر “فيسبوك” نقل خبر وفاة الفنان الكبير، وتناقله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من حقيقة وصحة الخبر.

وأضاف، أن نقابة المهن التمثيلية تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها.

يذكر أن آخر عمل فني للزعيم عادل إمام في الدراما كان مسلسل “فلانتينو”، الذي عرض في رمضان 2020، وشارك فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وحمدي الميرغني ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.