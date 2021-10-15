بسبب حفل زفاف شقيقها.. والد ياسمين صبري يشنّ هجوماً عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ متابعو الفنانة ياسمين صبري بتعرّضها لهجوم حاد هي ووالدتها وإخوتها، من والدها الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية في الإسكندرية، وذلك بسبب رفضهم حضور حفل زفاف شقيقهم.

ونشر أشرف صبري صورة لنجله بلال صبري عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب عليها: “فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرّهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة تانية”، والذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، منهم: أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، وغيرهم.