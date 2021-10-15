إصابة دينا الشربيني قبل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرَّضت الفنانة المصرية دينا الشربيني لإصابة في قدمها اليمنى، وذلك قُبيل انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تقام في الفترة من 14 – 22 أكتوبر 2021.

وحاولت الشربيني التكتم على نبأ تعرّضها للإصابة، خاصةً بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لها وهي تلتقط صورة مع أحد العاملين في المطار، تُظهر خلالها وهي تضع على قدمها جبيرة.

ورغم ذلك، لم تُعلن الشربيني عن إصابتها، ولكنها أطلَّت في مقطع فيديو برفقة الممثل المصري حسن أبو الروس، عبر حسابه على “إنستغرام”، وتبين أنها تحاول إخفاء قدمها المصابة في مقعد السيارة في محاولة لإخفاء الإصابة.

وتستعد الشربيني برفقة حسن أبو الروس لتصوير كليب أغنية جديدة تجمعهما، تحمل عنوان “فلتت مني”، ومن المرجح عرضه خلال الفعاليات الترويجية لمهرجان الجونة.

على صعيد التمثيل، بدأت دينا الشربيني تصوير مشاهدها في مسلسل “آخر دور”، الذي تقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد خالد صالح، في ثاني تعاون فني بينهما بعد مشاركتهما في بطولة فيلم “30 مارس”، الذي يُعرض حالياً في السينمات.

وآخر أعمال الفنانة المصرية كان فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وشاركها البطولة الفنان كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد.