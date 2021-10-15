شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" مع محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ميرنا نور الدين في بطولة مسرحية "سلام مربع" بطولة النجم محمد هنيدى، ومقرر عرضها يوم 26 من الشهر الجارى في موسم الرياض، وتستمر لمدة شهر كامل، من تأليف وإخراج خالد جلال.

ويشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" كل من محمد هنيدى، محمد ثروت، ايتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، بيومى فؤاد، وعدد آخرمن الفنانين الشباب.





وانتهت ميرنا نور الدين مؤخرا من تصوير حدوتة من المسلسل بعنوان "ماريونت" تشارك في بطولتها مع محمود عبد المغنى، ودينا فؤاد وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، ودارت أحداثها حول المشاكل الاجتماعية والأسرية في المجتمع المصري ومقرر عرضها خلال الأيام المقبلة على قناة الحياة.

كما تصور حاليا ميرنا نور الدين حكاية" في عشق البنات"ويشارك في بطولتها محمد عز وهدى الأتربى وكارولين عزمى وسلوى عثمان وتامر شلتوت، للمخرج إسماعيل فاروق.