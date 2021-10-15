مهرجان الجونة.. شريف منير: أعتز بتجربتي في "إجازة مفتوحة" وهحطه في الـ c.v بتاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان شريف منير، على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقال منير، في لقاء على " on e ": "أعتز بتجربتي في مسلسل (إجازة مفتوحة)، وهحطه في الـ (سي في) بتاعي".

وأضاف: "سعيد إن المسلسل نال إعجاب الكثير من الناس، وأنا فعلا تعبت فيه جامد أوي، وكنا بنصور ساعات كتيرة، ومكنتش متصور النجاح الكبير اللي حققه المسلسل بهذا الشكل، ومبسوط بردود فعل الجمهور على العمل".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.