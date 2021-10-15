شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وسهير رمزى فى استوديو النحاس من أجل "القاتل الذى أحبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجم هانى رمزى فى استوديو النحاس من أجل تصوير أحداث مسلسل جديد والذىى يحمل عنوان "القاتل الذى أحبنى" وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة سهير رمزى الذى تعود للدراما من خلال هذا العمل بعد غياب، حيث بدأ تصوير مشاهده الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل، والمسلسل من تأليف أشرف سالم، وإخراج عمروعابدين، ومن المقررعرضه على أحد المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ويعيد هذا العمل هانى رمزى إلى الدراما بعد غياب حوالى 8 سنوات منذ أن قدم مسلسل "جوز ماما" الموسم الثالث، والذي عُرض عام 2013، بمشاركة الفنانة هالة صدقي، رجاء الجداوي، أحمد بدير، لطفي لبيب، تامر هجرس، محمد نصر، فتحي سعد، سحر كامل، سلوي عزب، أيمن منصور، ريم محمد سعيد، ومن تأليف صالح سعيد، وإخراج أحمد البدرى.

ويعرض للنجم هانى رمزى حاليا فيلم "200 جنيه" في السينمات وتدور أحداثه فى إطاراجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهرفيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.