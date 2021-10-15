شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تقترب من انتهاء مسلسل "المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت الفنانة رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "المماليك" ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر على إحدى القنوات الفضائية، حيث انتهت من ما يقرب من تصوير 90% من العمل في بأحد استوديوهات منطقة شبرامنت، ويشاركها في بطولة هذا المسلسل كل من بيومى فؤاد ومحمد لطفى فيدرا وحنان سليمان ورامى وحيد ورامى غيط ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة .

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور إطار اجتماعي تشويقي ويظهر بيومي فؤاد بدور رجل أعمال يعشق السيدات وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي ويذكر ان مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل دون تقطيع ومتناغمة في سياق درامي مشوق.

والجدير بالذكر ان اسم مسلسل (المماليك) عند بداية ظهوره وانتشار أخبار عن بدء تنفيذه ظن الناس أننا سنعود به إلى الدراما التاريخية، ولكن على خلاف ذلك كشف مخرج الفيلم حازم فودة في احد اللقاءات الصحفية ان هناك رسالة في بداية عرض الحلقات تحكي سبب التسمية وهي (لو أمسكت سراً ستصبح مالك، ولو مُسِكَ عليك سراً ستصبح مملوكاً)، وبالتالي كل الشخصيات مماليك سواء ماليك لأناس آخرين، أو هم أنفسهم مملوكين لآخرين، وبالتالي هذا هو سبب التسمية بالإضافة لأن الزمن الحوار في المسلسل لأشخاص معاصرين