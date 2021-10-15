مهرجان الجونة.. ريهام عبد الغفور: المهرجان يتطور كل سنة وأنتظر طرح "ليلة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور، على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت ريهام، في لقاء على " on e ": "المهرجان كل سنة بيتطور، والحرق والتطوير الذي حدث قبل حفل الافتتاح بيدل على أن القائمين على المهرجان يعملون باحترافية عالية، وأرى أن هذا العام دورة مهمة جدا، وأتمنى أن تكون دورة أنجح من كل سنة".

وأضافت: "أنتظر طرح فيلم (ليلة العيد) مع الفنانة الكبيرة يسرا، وإخراج سامح عبد العزيز، وأشارك بمسلسلي (الغرفة 207) ومسلسل آخر مع المخرجة مريم أبو عوف والمؤلفة مريم ناعوم".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.