مهرجان الجونة.. منذر رياحنة: "الجونة تحدى كورونا و2021 كان وشها حلو عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان منذر رياحنة، على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقال منذر، في لقاء على "on e": "عام 2021 كان وشها حلو عليا".

وتابع: "سعيد بوجودي بمهرجان الجونة السنادي، وبحب أشوف كل الأفلام الموجودة بالمهرجان، والسنة اللي فاتت الجونة تحدى كورونا، وإقامة مهرجان مثل الجونة تحت أي ظرف يكفي إن الواحد يكون حريص على حضور دوراته".

وأضاف: "عندي مسلسلين هما (نوح)، وعمل آخر يحمل اسم (حضور لموكب الغياب) لمحمود درويش".

وعن الممثل الذي يتمنى العمل معه، فقال: "أي ممثل بيحب شغله بحب أكون معاه وأقف أمامه، وليس هناك ممثل بعينه".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.