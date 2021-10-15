مهرجان الجونة| أكرم حسني: "مكتوب عليا" عملي في رمضان المقبل.. وأحمد فهمي أخويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان أكرم حسني، أن مهرجان الجونة ولد على أيدينا ورأينا التطور الذي يحدث فيه من عام لآخر، مؤكدًا أنه فخور بالمهرجان وصناعه وسعيد بتواجده في الدورة الخامسة هذا العام.

وقال أكرم، في لقاء على " on e "، إنه يستعد للمشاركة في مسلسل درامي جديد في رمضان المقبل ويحمل اسم "مكتوب عليا"، وهو مع نفس فريق عمل مسلسل "الوصية" مع السيناريست إيهاب بليبل، ونعمل على الورق الآن ونتمنى اللحاق بالسباق الرمضاني.

وعن إمكانية تجدد التعاون بينه وبين الفنان أحمد فهمي، فقال: "أحمد فهمي أخويا وحبيبي، وأي فرصة عمل يكون جيد يجمعنا فسنشارك فيه على طول".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.