مهرجان الجونة.. ياسمين صبري: "تخيلت الدورة هتتأجل وعملوا المستحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، على السجادة الحمراء، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام.

وقالت ياسمين خلال لقاء مع الإعلامية إنجي علي بحفل الافتتاح: "أول سنة لدورة مهرجان الجونة كانت مبهرة أنهم مستسلموش، وحضرها مشاهير عالميين، قلت حينها هل هذه مصر؟ والمهرجان يشهد تطور كل سنة عن الأخرى".

وتابعت: "بعد اللي حصل في مهرجان الجونة من حريق، أنا قُلت وتخيلت إن المهرجان هيتأجل، وهما دول المصريين يعملوا المستحيل في لحظة وتحت أي ضغوط".

وأضافت: "كل سنة والجونة تبهرنا وتبهر العالم كله، وتخلينا عندنا شغف نعمل أفلام".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذي اندلع في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.