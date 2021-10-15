عبير صبري ترفض التبرع بأعضائها بعد الوفاة لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 أكتوبر 2021 05:42 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية عبير صبري جمهورها وعدد كبير من الفنانين بردها على مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدة رفضها التام للفكرة، لأنه لا يحق لشخص أن يتبرع بشيء لا يملكه من الأساس، حسب تعبيرها

ونشرت عبير صبري على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، حيث قالت: “مساء الخير.. أحب أقول إني بعد عمر طويل إن شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكرا”.



و بررت صبري ردة فعلها، حيث قالت: “مفيش حد بيتبرع بحاجه مايملكهاش، ووصفت عبير نفسها بمؤسس حركة الرفض لظاهرة التبرع بالأعضاء، في إشارة لحملة أطلقتها مؤخرا النجمة إلهام شاهين والتي طالبت بإعادة مناقشة قانون التبرع بالأعضاء إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن أعلنت تبرعها بأي عضو يصلح للتبرع من جسدها بعد الوفاة”.

و يذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت قد أعلنت التبرع بأعضائها منذ 7 سنوات، و قد كتبت وصيتها ووثقت بند التبرع بالأعضاء، وتضامنت مع الحملة الفنانة الشابة ياسمين رحمي وقررت أن توصي بتوزيع أعضاء جسدها بعد موتها لأي إنسان يحتاج لها في علاجه.

كذلك أعلنت دار الافتاء المصرية عن جواز نقل أعضاء المتوفي إلى المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء.

كما أعلنت الفنانة انتصار أيضًا التبرع بأعضائها بعد الوفاة، مشيرةً إلى أن ذلك الأمر مفيد للبشرية كلها، ويسهم في نشر الرحمة في المجتمع المصري.