شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تخوض سباق رمضان المقبل بتوقيع العدل وسامح عبد العزيز وأيمن سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة ريهام حجاج، على هامش تواجدها فى مهرجان الجونة، عن تعاقدها مع المنتج جمال العدل على مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويجتمع صناع العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على كافة تفاصيل المسلسل، وترشيح الفنانين المشاركين، وتحديد موعد لانطلاق التصوير.

وتتواجد النجمة ريهام حجاج حاليا فى الجونة، حيث تحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، وظهرت ريهام أمس على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان فى دورته الخامسة، بإطلالة مبهرة وفستان أبيض خطفت به الأضواء.

يذكر أن النجمة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.