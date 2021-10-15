شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "مش مبسوطة" لـ بشرى وداليا مصطفى ترصد كفاح الأزواج مع صعوبات الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة cbc حكاية "مش مبسوطة" من مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة بشرى وداليا مصطفى وأحمد سعيد عبد الغنى، من إخراج شيرين عادل، حيث حققت الحكاية نجاحاً وتداول رواد السوشيال ميديا القصة التي آثارها المسلسل، والذى تدور أحداثه حول كفاح الأزواج وتربية البناء رغم قلة الموارد المادية، بالإضافة إلى صعوبات وضغوطات الحياة والأهل في هذا الشأن.

وتناولت حكاية "مش مبسوطة" أيضاً معاناة الأب في العمل بوظيفتين في حتى تعيش أسرته في وضع مستورالحال، فضلا عن أن الحكاية كشفت أن الإنسان المصرى لديه قوة إرادة في حماية اسرته وابناءه من مخاطر الحياة وأزماتها .

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر"، شهد عرض حكايات "حتة منى"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى"، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

من ناحية آخرى، تنتظر بشرى عرض فيلمها الجديد "معالى ماما" ويشاركها فى بطولة العمل كل من محمود الليثي، ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسئول إعلامي يارا أحمد.