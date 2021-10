شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الدراما The Many Saints of Newark يحقق 10 مليون دولار فى 14 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إيرادات فيلم الدراما والأكشن الجديد The Many Saints of Newark إلى 10 مليون و 276ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الجارى

وأنقسمت إيرادات فيلم The Many Saints of Newark بين 7 مليون و 376 ألف فى دور العرض الأمريكية و 2 مليون و 900 الف دولار فى دور العرض حول العالم.

فيلم The Many Saints of Newark يدورحول الشاب أنتوني سوبرانو الذى نشأ في واحدة من أكثر العصور اضطراباً في تاريخ نيويورك، حيث بدأ رجال العصابات المتنافسون في النهوض وتحدي سيطرة عائلة ديمو الإجرامية القوية على المدينة التي تمزق العرق بشكل متزايد.

ولكنه بالرغم من ذلك عالق في الأوقات المتغيرة هو وعمه الذى يحبه، ديكي مولتيسانتي، الذي يكافح من أجل إدارة مسؤولياته المهنية والشخصية والذي سيساعد تأثيره على ابن أخته في جعل المراهق الذي يتأثر بالإعجاب في رئيس العصابات القوي الذي سنأتي إليه لاحقًا تعرف: توني سوبرانو.

يقوم كل من أليساندرو نيفولا، ليزلي أودوم جونيور، فيرا فارميجا، جون بيرثال، كوري ستول، راي ليوتا، ميشيلا دي روسي، مايكل جاندولفيني، بيلي ماجنوسن، جون ماجارو، مايكل إمبريولي، شمشون مويكيولا، ببطولة فيلم الدراما الجديد The Many Saints of Newark.